Лазарет Барселони поповнився ще двома гравцями, які ризикують не зіграти проти Шахтаря в Лізі чемпіонів.

Каталонці переживають епідемію травм після двох місяців змагань. В матчі проти Гранади пошкодження отримали захисник Жуль Кунде та нападник Ламін Ямал.

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Як повідомляє AS, перші обстеження француза виключили розрив хрестоподібної зв'язки, але виявили розтягнення. Він може пропустити близько 5 тижнів. Ламін Ямал попросив заміну на 75 хвилині через біль в аддукторах. Його відновлення може зайняти 10 днів. Варто зауважити, що у лазареті Барселони вже перебувають: Педрі, Френкі де Йонг, Рафінья та Лєвандовскі.

Барселона після міжнародної паузи зіграє проти Атлетіка, а 25 жовтня проведе матч з Шахтарем в лізі чемпіонів. Зустріч з Реалом запланована на 28 жовтня.

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