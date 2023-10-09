Две недели назад выяснилось, что Атлетико связался с Алемани сразу после ухода специалиста из Барселоны. Как информирует Mundo Deportivo, Алемани дал согласие на работу в стане "красно-белых" – в ближайшее время сделка будет официально согласована.

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60-летний бывший спортивный директор "блаугранас" должен будет заменить Андреа Берту. Его должность в стане Атлетико будет выше спортивного директора, но ниже генерального директора. Считается, что Алемани идеально подходит для работы в Атлетико, который в последние годы подписывал новичков за небольшие суммы.

Напомним, что летом Алемани намеревался уйти из Барселоны в Астон Виллу, но в итоге ему так и не удалось договориться с английским клубом.

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