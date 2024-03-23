Захисник Аксель Туанзебе перейшов під кольори країни, де народився – ДР Конго, інформує тамтешня футбольна Асоціація.

Екс-гравець Барселони і чемпіон Європи проміняв Іспанію на 150-ту збірну рейтингу ФІФА

Центрбек подавав великі надії на молодіжному рівні, виступав за збірні Англії різних вікових категорій і навіть носив капітанську пов'язку МЮ. Втім, постійні травми зупинили прогрес 26-річного Туанзебе. Зараз він грає за Іпсвіч в Чемпіоншипі і змирився з тим, що національна збірна Англії його навряд викличе.

Нагадаємо, ДР Конго посіла четверте місце на останньому Кубку африканських націй. "Леопарди" посідають 63-тю сходинку рейтингу ФІФА.

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