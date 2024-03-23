Защитник Аксель Туанзебе перешел под цвета страны, где родился – ДР Конго, информирует тамошняя футбольная Ассоциация.

Экс-игрок Барселоны и чемпион Европы променял Испанию на 150-ю сборную рейтинга ФИФА

Центрбек подавал большие надежды на молодежном уровне, выступал за сборные Англии разных возрастных категорий и даже носил капитанскую повязку МЮ. Впрочем, постоянные травмы остановили прогресс 26-летнего Туанзебе. Сейчас он играет за Ипсвич в Чемпионшипе и смирился с тем, что национальная сборная Англии его вряд ли вызовет.

Напомним, ДР Конго заняла четвертое место на последнем Кубке африканских наций. "Леопарды" занимают 63-ю строчку рейтинга ФИФА.

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