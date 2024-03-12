Національна збірна Іспанії не може вмістити усіх гравців, які подавали великі надії на молодіжному рівні.

Фірпо більше не одягне ці кольори / EFE

Хуніор Фірпо погодився виступати за країну свого народження – Домініканську республіку, що офіційно підтвердила місцева федерація футболу.

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Захисник свого часу подавав великі надії і переходив до Барселони за 20 млн євро. У складі молодіжної збірної Іспанії він вигравав чемпіонат Європи 2019 року. Зараз Фірпо вже 27, а він так і не дочекався від добре знайомого Луїса де ла Фуенте виклику до дорослої "Фурії".

Представник Лідса повинен дебютувати за Домінікану в березневих спарингах проти Аруби та Перу. Нова команда Хуніора зірок з неба не хапає – 150-те місце в рейтингу ФІФА.

¡?? ????̃? ????????! ?️@JuniorFirpo03 es ?????????? y se une a nuestra Selección Absoluta para la Fecha FIFA de marzo



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pic.twitter.com/kK5zLL3xxU — Selección Dominicana de Futbol (@sedofutbol) March 11, 2024

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