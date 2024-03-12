Екс-гравець Барселони і чемпіон Європи проміняв Іспанію на 150-ту збірну рейтингу ФІФА
Національна збірна Іспанії не може вмістити усіх гравців, які подавали великі надії на молодіжному рівні.
Хуніор Фірпо погодився виступати за країну свого народження – Домініканську республіку, що офіційно підтвердила місцева федерація футболу.
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Захисник свого часу подавав великі надії і переходив до Барселони за 20 млн євро. У складі молодіжної збірної Іспанії він вигравав чемпіонат Європи 2019 року. Зараз Фірпо вже 27, а він так і не дочекався від добре знайомого Луїса де ла Фуенте виклику до дорослої "Фурії".
Представник Лідса повинен дебютувати за Домінікану в березневих спарингах проти Аруби та Перу. Нова команда Хуніора зірок з неба не хапає – 150-те місце в рейтингу ФІФА.
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