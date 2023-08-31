Український півзахисник Чорноморця Максим Грисьо розірвав контракт з одеською командою, інформує Sport.ua.

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27-річний вінгер домовився з "моряками" про припинення співпраці, яка розпочалась лише місяць тому. Причини такого рішення не повідомляються.

До слова, на офіційному сайті УПЛ навпроти прізвища Максима вже стоїть позначка "відзаявлений".

Нагадаємо, Грисьо – вихованець Карпат, за які і дебютував на професіональному рівні у 2013 році. Встиг пограти за Рух, ОПФК Черкащина та Львів, де був капітаном. До Чорноморця приєднався 25 липня 2023 року у статусі вільного агента. У поточному сезоні зіграв за команду Романа Григорчука лише в одному матчі, провівши на полі 2 хвилини. Transfermarkt оцінює його у 400 тисяч євро.

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