Украинский полузащитник Черноморца Максим Грисьо разорвал контракт с одесской командой, информирует Sport.ua.

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27-летний вингер договорился с "моряками" о прекращении сотрудничества, которое началось всего месяц назад. Причины такого решения не сообщаются.

К слову, на официальном сайте УПЛ напротив фамилии Максима уже стоит пометка "отзаявлен".

Напомним, Грисьо – воспитанник Карпат, за которые и дебютировал на профессиональном уровне в 2013 году. Успел поиграть за Рух, ОПФК Черкащина и Львов, где был капитаном. К Черноморцу присоединился 25 июля 2023 года в статусе свободного агента. В текущем сезоне сыграл за команду Романа Григорчука лишь в одном матче, проведя на поле 2 минуты. Transfermarkt оценивает его в 400 тысяч евро.

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