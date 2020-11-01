42-річний фахівець здав позитивний тест на коронавірус, повідомляє Sport Arena.

Динамо підтвердило коронавірус у Бойка – в розпорядженні Луческу залишився лише один голкіпер

Тепер Валяєв, вочевидь, піде на самоізоляцію. Через карантин керманич херсонців не керуватиме діями своїх підопічних у матчі 11-го туру Першої ліги проти Прикарпаття. Поєдинок запланований на четвер, 5 листопада.

Сергій Валяєв очолив Кристал на початку жовтня. Під його керівництвом херсонці провели 5 матчів – 1 перемога та 4 поразки. Раніше тренер працював із Нікополем і Металістом 1925.

Перша ліга: Волинь несподівано поступилась Авангарду, Оболонь переграла Металіст 1925, Агробізнес розбив Прикарпаття