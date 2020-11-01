42-летний специалист сдал положительный тест на коронавирус, сообщает Sport Arena.

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Теперь Валяев, очевидно, уйдет на самоизоляцию. Из-за карантина наставник херсонцев не будет руководить действиями своих подопечных в матче 11-го тура Первой лиги против Прикарпатья. Поединок запланирован на четверг, 5 ноября.

Сергей Валяев возглавил Кристалл в начале октября. Под его руководством херсонцы провели 5 матчей – 1 победа и 4 поражения. Ранее тренер работал с Никополем и Металлистом 1925.

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