Відбулись суботні матчі 10-го туру Першої ліги. Читайте звіт про матчі на "Футбол 24".

Перша ліга 2020/21, 10-й тур

Полісся – ВПК-Агро – 3:1

Голи: Галенко, 58, Ковальов, 70, Галенков, 88 – Мілєсін, 42

Вилучення: Білий, 42 (ВПК-Агро)

Агробізнес – Прикарпаття – 3:0

Голи: Когут, 37, Черненко, 48, 88, (пен.)

Кристал – Верес – 2:3

Голи: Барладим, 58, Головкін, 78 – Гончаренко, 14, Шестаков, 53, Тимофієнко, 65

Нива Т – Кремінь – 2:2

Голи: Гатала, 58, Кисленко, 82 – Сорокін, 45+2, Феррейра, 61

Альянс – Гірник-Спорт – початок о 15:00

Волинь – Авангард – початок о 16:00

Металіст 1925 – Оболонь – початок о 17:00

Чорноморець – Миколаїв – початок о 17:00

Полісся в першому матчі ігрового дня впевнено перемогло ВПК-Агро. Гості вийшли вперед завдяки голу Мілєсіна, але одразу ж був вилучений Білий. У другій половині Галенко, Ковальов та Галенков принесли перемогу житомирському клубу.

Перша ліга: Авангард розгромно програв Альянсу та залишився на дні турнірної таблиці

Агробізнес не зазнав проблем у матчі з Прикарпаттям. Ще в першому таймі Когут відкрив рахунок, а згодом Черненко дублем добив суперника.

Справжній трилер влаштували Кристал та Верес. Рівенський клуб на 53 хвилині вів у два м'ячі, проте Барладим скоротив відставання. Пізніше команди обмінялись голами Тимофієнка та Головкіна.

Нива Т та Кремінь не змогли виявити сильнішого. Голи пішли у другому таймі, коли команди обмінялись забитими м'ячами Сорокіна та Гатала. Феррейра знову вивів Кремінь уперед, однак Кисленко врятував нічию для тернополян.

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