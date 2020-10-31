Воротар Динамо Денис Бойко перебуває на самоізоляції через виявлений у нього COVID-19.

Про позитивний тест Бойка на коронавірус ЗМІ повідомили ще вчора, проте офіційне підтвердження оприлюднили лише зараз.

32-річний голкіпер почувається задовільно та перебуває на самоізоляції. Бойко став вже третім гравцем першої команди Динамо з позитивним тестом. Раніше хворобу діагностували у Віталія Миколенка, Георія Бущана, а також тренера з фізичної підготовки, повідомляє офіційний сайт Динамо.

Таким чином, у розпорядженні Мірчі Луческу залишився лише один голкіпер першої команди – 18-річний Руслан Нещерет. Нагадаємо, сьогодні, 31 жовтня, Динамо зіграє зі СК Дніпро-1, а 4 листопада на Камп Ноу протистоятиме Барселоні в третьому турі ЛЧ.

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