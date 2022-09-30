Досвідчений українець Олександр Сніжко не зміг зарекомендувати себе в одній з найслабших ліг світу і повернувся на батьківщину.

Український півзахисник Олександр Сніжко продовжить кар'єру в МФК Металург, повідомляє прес-служба запорізького клубу.

Клуби УПЛ заробили на трансферах під 50 млн євро – Динамо витратило більше, ніж отримало, Шахтар очолив обидва списки

Умови та терміни угоди з 26-річним гравцем не повідомляють.

Нагадаємо, Сніжко – вихованець Кривбаса і Дніпра. Саме у дніпровському клубі розпочав професіональну кар'єру, ставши з молодіжною командою переможцем чемпіонату України. Влітку 2017-го приєднався до новоствореного СК Дніпро-1 і пройшов разом з командою шлях від Другої ліги до УПЛ.

Сезон 2020/21 провів у складі Миная, звідки перейшов у першоліговий ЛНЗ. У лютому 2022-го перебрався в Альянс. У червні став гравцем фарерського Аргіра, у складі якого провів два матчі, однак вже в липні повернувся в Україну і залишався без клубу. Transfermarkt оцінює гравця у 250 тисяч євро.

До слова, МФК Металург після 5-ти турів йде у турнірній таблиці групи Б Першої ліги на четверій сходинці з 7-ма очками, маючи гру у запасі. Лідирують ЛНЗ і Оболонь – у них по 10 пунктів.

Перша ліга: Полісся завдяки двом пенальті здолало Буковину і обійшло Карпати, ЛНЗ потіснив Оболонь на вершині групи Б