У неділю 5-й тур другого за силою дивізіону завершувало два матчі. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Перша ліга, 5-й тур

Група А

Полісся – Буковина – 2:0

Голи: Кушніренко, 29 (п.), Янаков, 66 (п.)

Група Б

Чернігів – ЛНЗ – 0:2

Голи: Савін, 31, Замуренко, 87

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У групі А Полісся приймало Буковину. Підопічні Юрія Калітвінцева у разі успіху могли очолити турнірну таблицю, скориставшись вчорашньою несподіваною поразкою львівських Карпат. Долю матчу вирішили два одинадцятиметрових, призначених у ворота Буковини у кожному з таймів.

Спочатку Павлюк не встиг прибати руку і Кушніренко з позначки розвів по кутах кіпера і м'яч. А в середині другої сорокап'ятихвилинки Цурупін завалив суперника у власному штрафному в момент, коли той вже замахнувся, аби пробити. Янаков легко переграв Чеботарьова. Перемога принесла Поліссю 13 очок і підняла на першу сходинку групи А, Буковина з 1 балом – остання.

У ще одній зустрічі ЛНЗ на виїзді здолав Чернігів. Черкащани вийшли вперед в середині першого тайму, а за три хвилини до завершення матчу поставили масну точку у поєдинку. Звитяга дозволила ЛНЗ набрати 10 очок і очолити групу Б (Оболонь друга через гіршу різницю забитих і пропущених м'ячів), Чернігів з 4 пунктами – п'ятий.

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