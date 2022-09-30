Опытный украинец Александр Снежко не смог зарекомендовать себя в одной из самых слабых лиг мира и вернулся на родину.

Украинский полузащитник Александр Снежко продолжит карьеру в МФК Металург, сообщает пресс-служба запорожского клуба.

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Условия и сроки соглашения с 26-летним игроком не сообщаются.

Напомним, Снежко – воспитанник Кривбасса и Днепра. Именно в днепровском клубе начал профессиональную карьеру, став с молодежной командой победителем чемпионата Украины. Летом 2017-го присоединился к новосозданному СК Днепр-1 и прошел вместе с командой путь от Второй лиги до УПЛ.

Сезон 2020/21 провел в составе Миная, откуда перешел в перволиговый ЛНЗ. В феврале 2022-го перебрался в Альянс. В июне стал игроком фарерского Аргира, в составе которого провел два матча, однако уже в июле вернулся в Украину и оставался без клуба. Transfermarkt оценивает игрока в 250 тысяч евро.

К слову, МФК Металлург после 5-ти туров идет в турнирной таблице группы Б Первой лиги на четверой строчке с 7 очками, имея игру в запасе. Лидируют ЛНЗ и Оболонь – у них по 10 пунктов.

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