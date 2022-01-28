Півзахисник Максим Драченко продовжить кар'єру в Окжетпесі, повідомляє прес-служба клубу.

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Про умови та терміни контракту не повідомляється, однак Transfermarkt зазначає, що 32-річний хавбек перейшов у команду з Кокшетау у статусі вільного агента і виступатиме у ній до 31 грудня 2022 року.

Нагадаємо, Драченко – вихованець Шахтаря, однак за головну команду так і не дебютував, виступаючи переважно за молодіжні склади. В Україні встиг пограти також за донецький Олімпік та кропивницьку Зірку. Останнім клубом Максима був інший казахстанський клуб – Кизил-Жар СК, за який він бігав з літа 2018-го. Transfermarkt оцінює гравця у 200 тисяч євро.

До слова, Окжетпес фінішував другим у Другому дивізіоні Казахстану, однак не зміг підвищитись у класі через зняті 9 очок.

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