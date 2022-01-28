Ще один український легіонер – Михайло Готра – виступатиме у сусідній першості.

Голкіпер Михайло Готра продовжить кар'єру у Кішварді, повідомляє офіційний сайт угорської команди.

Агент Лєднєва анонсував ще один трансфер українця в чемпіонат Угорщини

Деталі та терміни угоди не розголошуються.

Нагадаємо, Готра – вихованець Карпат. Саме у львівському клубі він став відомий широкому загалу після скандалу: "зелено-білі" розірвали з ним контракт після того, як голкіпер виклав світлини, на яких відкрито підтримує збірну Росії на ЧС-2018.

Останньою командою Михайла був Ужгород – за аутсайдера Першої ліги 21-річний футболіст провів у поточному сезоні 15 матчів, в яких пропустив 28 голів (ще у 4 поєдинках відстояв "на нуль"). Transfermarkt оцінює кіпера у 75 тисяч євро.

До слова, Кішварда після 17-ти турів йде у турнірній таблиці чемпіонату Угорщини другою, маючи у своєму активі 34 очки.

"Вся країна знала про однокласників Коломойського і Ахметова": Таран про бомби Саддама, авто Блохіна, діалог з Марадоною