Украинский легионер Максим Драченко и дальше будет выступать в Казахстане.

Полузащитник Максим Драченко продолжит карьеру в Окжетпесе, сообщает пресс-служба клуба.

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Об условиях и сроках контракта не сообщается, однако Transfermarkt отмечает, что 32-летний хавбек перешел в команду из Кокшетау в статусе свободного агента и будет выступать в ней до 31 декабря 2022 года.

Напомним, Драченко – воспитанник Шахтера, однако за главную команду так и не дебютировал, выступая преимущественно за молодежные составы. В Украине успел поиграть также за донецкий Олимпик и Зирку. Последним клубом Максима был другой казахстанский клуб – Кызыл-Жар, за который он бегал с лета 2018-го. Transfermarkt оценивает игрока в 200 тысяч евро.

К слову, Окжетпес финишировал вторым во Втором дивизионе Казахстана, однако не смог повыситься в классе из-за снятых 9 очков.

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