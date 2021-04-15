Український півзахисник Іван Бобко виступатиме у складі аматорського ЛНЗ, повідомляє офіційний сайт черкаського клубу. Деталі контракту не повідомляються.

Вихованець Динамо приєднається до аматорського клубу, – ЗМІ

Нагадаємо, Бобко – вихованець одеського Чорноморця, де й розпочав професіональну кар'єру у 2007 році. З 2015 по 2016 роки захищав кольори харківського Металіста, звідки перейшов у Дебрецен. За угорський клуб Іван зіграв лише 10 поєдинків і повернувся у Чорноморець.

У 2019 році вирушив у шведський АФК Ескільстуна. Згодом був казахський Окжетпес і кутаїське Торпедо. Молдовський Сфинтул Георге і Львів після перегляду 30-річного гравця вирішили не підписувати з ним контракт, тож з лютого він перебував без клубу. Transfermarkt оцінює гравця у 200 тисяч євро.

До слова, ЛНЗ виступає у чемпіонаті України серед аматорів. У наступному сезоні планує грати у Другій лізі.

Зінченко не залишає Гвардіолі іншого виходу – англійські ЗМІ та фанати шаленіють від українця, який пише історію в ЛЧ