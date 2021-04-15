Украинский полузащитник Иван Бобко будет выступать в составе любительского ЛНЗ, сообщает официальный сайт черкасского клуба. Детали контракта не сообщаются.

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Напомним, Бобко – воспитанник одесского Черноморца, где и начал профессиональную карьеру в 2007 году. С 2015 по 2016 годы защищал цвета харьковского Металлиста, откуда перешел в Дебрецен. За венгерский клуб Иван сыграл лишь 10 поединков и вернулся в Черноморец.

В 2019 году отправился в шведский АФК Эскильстуна. Впоследствии был казахский Окжетпес и кутаисское Торпедо. Молдавский Сфынтул Георге и Львов после просмотра 30-летнего игрока решили не подписывать с ним контракт, поэтому с февраля он находился без клуба. Transfermarkt оценивает игрока в 200 тысяч евро.

К слову, ЛНЗ выступает в чемпионате Украины среди любителей. В следующем сезоне планирует играть во Второй лиге.

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