Колишній гравець Динамо близький до переходу в аматорський Денгофф, який став бронзовим призером чемпіонату Київської області 2020 року, повідомляє meta-ratings.

Клуб Першої ліги відмовився від трансферу вихованця Динамо

Зазначимо, що взимку Морозенко намагався працевлаштуватись у першоліговому ВПК-Агро, проте так і не підписав повноцінний контракт після проходження тренувальних зборів із командою.

Першу половину сезону Євген провів у складі Черкащини, в складі якої провів 9 матчів у Другій лізі та ще 1 в Кубку України. За свою кар'єру півзахисник виступав за Динамо-2, Верес, Олександрію, Олімпік, Чорноморець, чеський Слован та грузинську Гурію.

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