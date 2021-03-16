44-річний фахівець став головним тренером "синіх", повідомляє офіційний сайт клубу.

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Бойєр очолив Бірмінгем за день після відставки з лондонського Чарльтона. Колишня зірка АПЛ повинен врятувати мідлендців від вильоту з Чемпіоншипа. Наразі "сині" йдуть на 21-му місці в чемпіонаті й лише на 3 пункти випереджають зону вильоту.

Нагадаємо, що Лі Бойєр захищав кольори Бірмінгема в 2009-2011 рр. Від березня 2018-го він працював коучем Чарльтона, але так і не зміг підняти столичний клуб із Ліги 1.

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