44-летний специалист стал главным тренером "синих", сообщает официальный сайт клуба.

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Бойер возглавил Бирмингем день спустя после отставки из лондонского Чарльтона. Бывшая звезда АПЛ должен спасти мидлендцев от вылета из Чемпионшипа. В данный момент "синие" идут на 21-м месте в первенстве и лишь на 3 пункта опережают зону вылета.

Напомним, что Ли Бойер защищал цвета Бирмингема в 2009-2011 гг. С марта 2018 года он работал коучем Чарльтона, но так и не смог поднять столичный клуб из Лиги 1.

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