Ще один старожил українського футболу вирішив повісити бутси на цвях.

Український півзахисник Іван Бобко вирішив завершити кар'єру футболіста, повідомляє Sport.ua.

Чорноморець готується підписати лідера іноземної збірної – його партнер став відкриттям УПЛ

32-річний хавбек, у якого завершився контракт з Чорноморцем, планує зосередитись на агентській діяльності.

Нагадаємо, Бобко – вихованець одеситів, де й розпочав професіональні виступи. Встиг пограти також за Металіст, ЛНЗ, Карпати, угорський Дебрецен, шведський АФК Ескільстуна, казахський Окжетпес, грузинський Торпедо Кутаїсі та молдовський Сфинтул Георге.

Останнім його клубом були Карпати, за які він виступав на правах оренди з Чорноморця. Також в активі Івана один матч за збірну України U-18.

Шахтар розгромно програв Аяксу – страждання Судакова, Кудус показав величезну дірку, страх за старт сезону