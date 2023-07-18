Еще один старожил украинского футбола решил повесить бутсы на гвоздь.

Украинский полузащитник Иван Бобко решил завершить карьеру футболиста, сообщает Sport.ua.

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32-летний хавбек, у которого завершился контракт с Черноморцем, планирует сосредоточиться на агентской деятельности.

Напомним, Бобко – воспитанник одесситов, где и начал профессиональные выступления. Успел поиграть также за Металлист, ЛНЗ, Карпаты, венгерский Дебрецен, шведский АФК Эскильстуна, казахский Окжетпес, грузинский Торпедо Кутаиси и молдавский Сфынтул Георге.

Последним его клубом были Карпаты, за которые он выступал на правах аренды из Черноморца. Также в активе Ивана один матч за сборную Украины U-18.

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