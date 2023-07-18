Форвард збірної Панами Альфредо Стівенс близький до переходу у Чорноморець, повідомляє "ТаТоТаке".

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28-річний гравець на відміну від свого партнера – Едуардо Герреро з Зорі, який став справжнім відкриттям минулого сезону – є основним нападником національної команди (23 матчі, 1 гол). Він може зіграти також правим вінгером.

До слова, Стівенс має досвід виступів у Європі: свого часу він грав у Словаччині за Дунайску Стреду і португальську Санта-Клару. Його останнім клубом був венесуельський Пуерто-Кавельо, який він покинув 1 липня (4 м'ячі у 13 поєдинках). До Одеси панамець приїхав у статусі вільного агента. Transfermarkt оцінює гравця у 350 тисяч євро.

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