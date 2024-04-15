У рамках 24-го туру УПЛ 2023/24 ЛНЗ приймає Верес, а Металіст 1925 зіграє з СК Дніпро-1. Анонс і прогноз на матчі читайте на "Футбол 24".

ЛНЗ – Верес

ЛНЗ і Верес створили головні сенсації попереднього тижня. Черкаська була гучнішою – підопічні Олега Дулуба стримали Динамо у Києві, розписавши нічию 1:1. У тактичних аналітиків було багато нарікань щодо якості блоку з п'ятьма захисниками, адже новачок УПЛ дозволив провести у своєму штрафному понад 30 дотиків. Були й інші нюанси, які реалізували не найкращим чином, але результат на табло.

Втім, загальна картина залишається невеселою. ЛНЗ навесні здобув всього одну перемогу – над Поліссям, завдяки ляпу голкіпера на останніх секундах. У інших шести поєдинках команда тричі програла й тричі зіграла внічию, забиваючи не більше одного гола за гру. На турнірну ситуацію ці невдачі не впливають, однак спостерігати за футболом підопічних Олега Дулуба дуже важко.

Верес же тиждень тому взяв та й розгромив Оболонь. 3:0. На полі "пивоварів". Перемога мала неабияке значення у контексті боротьби за виживання – рівняни відірвалися від зони перехідних матчів на три очки, а до рятівної 12-ї позиції залишається всього п'ять. Сьогодні можна скоротити цей розрив.

"Народний клуб" заслуговує на підйом по таблиці. Підопічні Олега Шандрука теж відбирали очки у Динамо, плюс прибили Чорноморець на його полі – а поразки на початку весни від Колоса й Ворскли сталися за рівної гри. Футбол Вереса при цьому передбачає проактивну оборону, інтенсивний контрпресинг навіть проти топів і володіння м'ячем. Дуже сміливо й сучасно, як для 13-ї команди УПЛ, що йде у двох залікових балах від зони прямого вильоту.

Кадрова ситуація

Травмовані: Паст (Верес)

Дискваліфіковані: Бойко – Кучеров

Орієнтовні склади на матч ЛНЗ – Верес

ЛНЗ: Кучеренко – Стасюк, Муравський, Саліху, Норенко – Бар, Рибалка – Наумець, Яшарі, Пасіч – Бессала

Верес: Когут – Балан, Курко, Вовченко, Шевченко – Кучеренко, Кухарук – Дахновський, Сікейра, Шарай Мрвальєвіч

Прогноз "Футбол 24" – ТМ 2,5

Конкретний результат цієї зустрічі вирішить великий рандомайзер УПЛ. Зате можна більш-менш впевнено прогнозувати кількість голів – у матчах ЛНЗ і Вереса найчастіше забивають менше трьох. Ставимо на тотал менше 2,5.

Металіст 1925 – СК Дніпро-1

Очікувалось, що після приходу криптоінвестора Металіст 1925 стане серйозною силою в УПЛ. Призначення Віктора Скрипника натяки, що так воно й буде – втім, далі все пішло шкереберть. Спочатку був незрозумілий трансфер Гармаша, а далі сталася 6-матчева безвиграшна серія. Харків'яни не здобули жодної перемоги навесні й опустилися у зону прямого вильоту.

Причин у провалу багато. Тут і перехід на дуже складну схему з ромбом, і непристосованість складу до неї (та до боротьби за виживання), і кадрові проблеми. Зараз це вже не важливо – команді просто необхідно виграти, адже відставання від зони перехідних матчів досягло двох очок. А до кінця чемпіонату всього місяць.

СК Дніпро-1 же чергує успішні результати з невдалими. Останніх поки що більше – у шести весняних турах підопічні Юрія Максимова здобули всього дві перемоги (над Оболонню й Колосом). Так, вони були сухими та переконливими, однак з Минаєм і ЛНЗ команда зіграла внічию, а у матчі проти Зорі колектив втратив перевагу в два голи. Плюс, була поразка від Руха (нехай і з сумнівним голом львів'ян).

"Спортклубівцям" теж не щастить. У домашках команді критично заважають тривоги, які збивають необхідний темп. Крім того, навесні було забагато кадрових проблем – в якусь мить ситуація стабілізувалась, однак за два останніх поєдинки в лазарет загриміли Філіппов і Піхальонок (Адамюк же отримав дисквал). Тим не менш, варто відзначити і банальну регресію до середнього.

Футбол дніпровців особливо не втратив у якості, однак восени було забагато перемоги у нічийних чи програшних матчах. Тепер все повертається. І все одно вони тримаються в топ-4 – а у випадку перемоги колектив наблизиться до другої третьої позиції на відстань двох очок.

Кадрова ситуація

Травмовані: Курило – Когут, Піхальонок, Філіппов

Дискваліфіковані: Адамюк (СК Дніпро-1)

Орієнтовні склади на матч Металіст 1925 – СК Дніпро-1

Металіст 1925: Мозіль – Жичиков, Імереков, Фарина, Капінус – Габелок – Юрченко, Борячук, Дмитренко – Сидоров, Юсов

СК Дніпро-1: Волинець – Пасіч, Сваток, Сарапій, Мірошніченко – Бабенко – Танчик, Очеретько, Рубчинський, Лєднєв – Гуцуляк

Прогноз "Футбол 24" – ¯\_(ツ)_/¯

Обидві команди занадто нестабільні у весняній частині сезону. Це стосується як загальної якості гри, так і кількості забитих / пропущених. Ми не рекомендуємо робити ставки у даній зустрічі.

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