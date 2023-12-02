– Свого часу ти пристав на пропозицію виступати на молодіжному рівні за Азербайджан. Не шкодуєш про своє рішення?

– Я мріяв грати за Азербайджан, тому що мій батько дуже цього хотів. Коли мене запрошував Руслан Петрович (у молодіжну збірну України, – прим.), я вже був заграний. Було б неправильно перестрибувати з однієї збірної в іншу.

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– Від національної збірної не було запрошень? Було спілкування з федерацією?

– Спілкувалися, поки ще був в Олександрії. Зараз все тихо.

– У твоїй історії зі збірною України рано ставити крапку?

– Запрошення в національну збірну України може бути раз на тисячу років. Відмовлятися точно не стану. Я тут виріс і став тим, ким я є зараз, – сказав Мустафаєв в інтерв'ю Українському футболу.

Нагадаємо, 22-річний хавбек розпочав професіональну кар'єру в Олександрії у 2018 році. У липні 2023-го перебрався у Полісся у статусі вільного агента (гол + асист у 10 матчах). У листопаді 2021-го дебютував за молодіжку Азербайджана.

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