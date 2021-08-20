Андерсон після завершення кар'єри повернувся на батьківщину, де тепер його звинувачує у злочинах прокуратура штату Ріу-Гранді, повідомляє AS. Зокрема, йому приписують крадіжки, відмивання грошей і участь у злочинних організаціях.

Злочинці катували екс-президента Марселя, з яким клуб брав Лігу чемпіонів – моторошні фото

Колишній центрхав розпочинав свою кар'єру в Греміо, з якого перебрався у Порту. Саме із Піренейського півострова Андерсон переїхав у Манчестер Юнайтед, де провів майже 7 років (181 поєдинок, 9 м'ячів і 21 асист), але не виправдав високих очікувань. Після цього виступав за Інтернасйьонал, Курітібу та Адану Демірспор, де й завершив кар'єру у вересні 2019-го.

До слова, перед судом нещодавно постав ще одна екс-зірка МЮ Раян Гіггз. Його звинувачують у нанесенні тілесних ушкоджень колишній дівчині і нападі на іншу представницю прекрасної статі.

Гіггз проміняв кар'єру і сім'ю на секс – легенда Манчестер Юнайтед не їде на Євро та ризикує сісти на 5 років