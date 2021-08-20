Андерсон после завершения карьеры вернулся на родину, где теперь его обвиняет в преступлениях прокуратура штата Риу-Гранди, сообщает AS. В частности, ему приписывают кражи, отмывание денег и участие в преступных организациях.

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Бывший центрхав начинал свою карьеру в Гремио, из которого перебрался в Порту. Именно из Пиренейского полуострова Андерсон переехал в Манчестер Юнайтед, где провел 7 лет (181 поединок, 9 мячей и 21 ассист), но не оправдал высоких ожиданий. После этого выступал за Интернасьонал, Куритибу и Адану Демирспор, где и завершил карьеру в сентябре 2019-го.

К слову, перед судом недавно постал еще одна экс-звезда МЮ Райан Гиггз. Его обвиняют в нанесении телесных повреждений бывшей девушке и нападении на другую представительницу прекрасного пола.

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