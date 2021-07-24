23 липня відбулось третє засідання у справі про нанесення тілесних ушкоджень колишній дівчині Кейт Гревілл і нападі на ще одну дівчину у листопаді 2020 року, повідомляє The Mirror.

Гіггз спростував звинувачення у секс-скандалі – призначена дата нового судового засідання

Секретар суду озвучив подробиці обвинувального акту. Окрім побиття, Гіггз не дозволяв Гревілл проводити ніч з іншими, викидав її речі з дому, коли вона розпитувала його про стосунки з іншими жінками. Раян також бив Кейт ногою у лондонському готелі, а опісля виштовхнув її оголеною з номеру, після чого кинув у неї сумку, коли вона звинуватила його у флірті з іншими.

Екс-зірка МЮ ще писав небажані повідомлення та надзвонював дівчині та її друзям, коли вони намагались припинити стосунки, переслідував її поблизу дому, на роботі і в спортзалі.

Всі звинувачення Раян Гіггз заперечує. Наступне досудове слухання відбудеться у Королівському суді Манчестера 8 жовтня. А от суд щодо справи запланований на 24 січня. Наразі фахівець вийшов під заставу, але він не може контактувати з жінками, які звинувачують його в нападі.

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