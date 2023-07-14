Старт нового сезону української Прем'єр-ліги заплановано на п'ятницю, 28 липня. Перший тур розтягнеться на три ігрові дні, повідомляє прес-служба УПЛ.

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1 ТУР

28 липня (п'ятниця)

Оболонь – Колос – 17:00

Верес – Полісся – 19:00

29 липня (субота)

Рух – Зоря – 15:00

Металіст 1925 – Шахтар – 17:00

30 липня (неділя)

ЛНЗ – Чорноморець – 13:00

Олександрія – Кривбас – 15:00

Динамо – Минай – 17:00

Зустріч між Ворсклою та СК Дніпро-1 відбудеться пізніше, оскільки обидва клуби виступають в єврокубках. Нагадаємо, що полтавська команда 27 липня зіграє у кваліфікації Ліги конференцій з переможцем пари ДАК 1904 – Діла, а дніпряни 25 липня зустрінуться з Панатінаїкосом у кваліфікації Ліги чемпіонів.

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