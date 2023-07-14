УПЛ затвердила дати і час матчів 1-го туру – гру учасників єврокубків перенесли
УПЛ офіційно оголосила розклад першого туру сезону 2023/24.
Старт нового сезону української Прем'єр-ліги заплановано на п'ятницю, 28 липня. Перший тур розтягнеться на три ігрові дні, повідомляє прес-служба УПЛ.
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1 ТУР
28 липня (п'ятниця)
Оболонь – Колос – 17:00
Верес – Полісся – 19:00
29 липня (субота)
Рух – Зоря – 15:00
Металіст 1925 – Шахтар – 17:00
30 липня (неділя)
ЛНЗ – Чорноморець – 13:00
Олександрія – Кривбас – 15:00
Динамо – Минай – 17:00
Зустріч між Ворсклою та СК Дніпро-1 відбудеться пізніше, оскільки обидва клуби виступають в єврокубках. Нагадаємо, що полтавська команда 27 липня зіграє у кваліфікації Ліги конференцій з переможцем пари ДАК 1904 – Діла, а дніпряни 25 липня зустрінуться з Панатінаїкосом у кваліфікації Ліги чемпіонів.
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