Маккабі Хайфа відсторонив 30-річного півзахисика Діа Сабу, інформує Marca. Причина – дружина гравця, яка у соцмережах закликала до миру між Ізраїлем та Палестиною.

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Після вторгнення ХАМАС 7 жовтня Маккабі фактично розпустив команду, дозволивши футболістам діяти на свій розсуд. Коли настав час повертатися, керівництво чемпіонів Ізраїлю порадило Сабі шукати нове місце роботи, попри чинний контракт до 2028 року. Фанати "зелених" не оцінили пацифістські настрої дружини футболіста.

Саба – ізраїльтянин арабського походження. У 2020 році він був першим представником своєї країни, який наважився виступати у чемпіонаті ОАЕ. Вочевидь, йому знову доведеться шукати новий клуб за межами батьківщини, де репутація зіпсована вщент. У Маккабі він отримував найбільшу зарплатню на рівні чемпіонату Ізраїлю і був найдорожчим гравцем за версією Transfermarkt (3,5 млн євро).

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