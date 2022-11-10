Тайсон може змінити клуб на батьківщині – екс-зірку Шахтаря принижують в рідній команді
Атакувальний півзахисник Тайсон зовсім не так собі уявляв повернення в Інтернасьйонал.
Екс-зірка Шахтаря може достроково розірвати контракт і шукати собі нове місце роботи, інформує журналіст Пауло Нуньєс.
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Влітку 2021-го Тайсон покинув донеччан вільним агентом і приєднався до Інтернасьйонала. Початок був доволі оптимістичним, але все зіпсував прихід Мано Менезеса. Новий головний тренер взагалі не довіряє 34-річному вінгеру, який часто сидить у запасі або отримує жалюгідні хвилини в кінцівці матчів. Тайсона така ситуація не влаштовує, тому він розпочав перемовини з керівництвом Інтернасьйонала щодо дострокового розірвання угоди (вона розрахована до червня 2023 року).
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