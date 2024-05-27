Нападник Георгій Арабідзе може перебратися до одного з грандів сербського футболу.

Партизан та Црвена Звезда одночасно поклали око на 26-річного грузина, стверджує Sportal.

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Арабідзе пройшов школу Шахтаря, проте за першу команду "гірників" провів усього 4 матчі. Потім почалися постійні зміни клубів – Насьйонал, Аданаспор, російський Ротор. Нападник знову знайшов себе на батьківщині. У нинішньому сезоні гравець Торпедо Кутаїсі провів 16 матчів, оформивши 7 голів та 7 асистів. Особливо йому вдалася кваліфікація Ліги конференцій – 2+2 у чотирьох матчах.

Transfermarkt оцінює Арабідзе у 900 тисяч євро. До нього також є інтерес в Нідерландах та Південній Кореї.

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