Іменитий оборонець перебував у понівеченому Маріуполі і довго не виходив на зв'язок.

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"Відходжу після 3 тижнів пекла! Люди, які воюють у соцмережах, зрозумійте – у пеклі, де живуть мешканці Маріуполя, соцмереж немає! Там нічого немає, від слова зовсім. Ви колись пили воду з калюжі або стічної труби, коли розтанув сніг на даху?" – написав Яксманицький в Instagram.

Маріуполь зараз є найгарячішою точкою на карті України. Росіяни оточили місто і просто винищують мирне населення, але наші захисники не збираються здавати місто ворогу.

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