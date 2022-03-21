"Найдорожчого для мене у цьому житті більше немає": Авагімян оплакує знищений Маріуполь
Півзахисник Олександрії Артур Авагімян розповів про ситуацію у рідному місті.
"Ми допомагаємо людям та військовим усім необхідним. Макс Третьяков, Кирило Ковалець та Денис Мірошніченко розвозять все по місцях. Допомагаємо всім, чим тільки можемо.
Дружина Фонсеки пояснила, чому війна Росії з Україною є однією з найжорстокіших в історії людства
Мені дуже складно говорити про те, що відбувається у Маріуполі. Це моє рідне місто, я там народився і виріс. Все, що я любив у своєму житті, пов'язане із цим містом. Мого рідного будинку більше немає. Пологового будинку, в якому я народився, більше немає. Школи, де я навчався більше немає. Найдорожчого для мене у цьому житті більше немає.
Хотів би звернутися до народу Росії. Якщо ви помітили, всі свої інтерв'ю я даю російською мовою, і мене за це ніхто не притісняє. Подумайте про це. Слава Україні!" – сказав Авагімян у коментарі "Футбол NEWS".
Нагадаємо, окупанти продовжують монотонно стирати з лиця землі Маріуполь, цілодобово бомбардуючи і обстрілюючи його.
Росія напала на Україну: напад на головного соратника Ярославського, путіни українізують нових збірників (LIVЕ)