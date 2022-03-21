"Ми допомагаємо людям та військовим усім необхідним. Макс Третьяков, Кирило Ковалець та Денис Мірошніченко розвозять все по місцях. Допомагаємо всім, чим тільки можемо.

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Мені дуже складно говорити про те, що відбувається у Маріуполі. Це моє рідне місто, я там народився і виріс. Все, що я любив у своєму житті, пов'язане із цим містом. Мого рідного будинку більше немає. Пологового будинку, в якому я народився, більше немає. Школи, де я навчався більше немає. Найдорожчого для мене у цьому житті більше немає.

Хотів би звернутися до народу Росії. Якщо ви помітили, всі свої інтерв'ю я даю російською мовою, і мене за це ніхто не притісняє. Подумайте про це. Слава Україні!" – сказав Авагімян у коментарі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, окупанти продовжують монотонно стирати з лиця землі Маріуполь, цілодобово бомбардуючи і обстрілюючи його.

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