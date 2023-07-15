"Мене набрав спортивний директор клубу, запросив. Я погодився перейти в ЛНЗ, навіть не роздумуючи. Я знаю, що цей клуб ставить максимальні завдання. Будемо намагатися втілити в життя всі задуми клубу. Робити все, щоб зайняти найвищі місця.

Екс-гравець збірної України і Динамо офіційно перебрався до новачка УПЛ

Я бачив виїзний матч ЛНЗ із Поліссям. Мені дуже сподобалося – малюнок гри, багато моментів було, могли вигравати. У мене була інформація про клуб, тому дуже радий, що тут опинився. Я із задоволенням прийняв цю пропозицію", – поділився Рибалка в інтерв'ю YouTube-каналу ЛНЗ.

Нагадаємо, Сергій став гравцем ЛНЗ на правах вільного агента, після того як покинув Олександрію цього літа. У своїй кар'єрі Рибалка встиг пограти за київське Динамо, Слован та Сівасспор. Сергій також виступав за юнацькі збірні України, а за головну команду він дебютував у 2015 році.

Інгулець у божевільному матчі перестріляв Чорноморець, Ворскла розписала нічию з польським клубом: спаринги команд УПЛ