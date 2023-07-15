"Меня набрал спортивный директор клуба, пригласил. Я согласился перейти в ЛНЗ, даже не раздумывая. Я знаю, что этот клуб ставит максимальные задачи. Будем стараться воплотить в жизнь все задумки клуба. Делать все, чтобы занять самые высокие места.

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Я видел выездной матч ЛНЗ с Полесьем. Мне очень понравилось – рисунок игры, много моментов было, могли выигрывать. У меня была информация о клубе, поэтому очень рад, что здесь оказался. Я с удовольствием принял это предложение", – поделился Рыбалка в интервью YouTube-каналу ЛНЗ.

Напомним, Сергей стал игроком ЛНЗ на правах свободного агента, после того как покинул Александрию этим летом. В своей карьере Рыбалка успел поиграть за киевское Динамо, Слован и Сивасспор. Сергей также выступал за юношеские сборные Украины, а за главную команду он дебютировал в 2015 году.

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