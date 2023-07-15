Контрольні матчі.

Оболонь – Звягель – 2:0

Голи: Слободян, 36, Тарануха, 67

Інгулець – Чорноморець – 4:3

Голи: Бойчук, 8, Єрмаков, 38, Путря, 67, (пен.)

Колос – ЛНЗ – 0:1

Гол: Наумець, 61

Металіст 1925 – Агробізнес – 1:0

Гол: Дмитренко, 36

Тихи – Ворскла – 2:2

Голи: Румін, 2, 42 – Юрченко, 34, Степанюк, 36

Оболонь здобула впевнену перемогу над представником Другої ліги – Звягелем, який очолює Юрій Максимов. Новачок УПЛ забивав по голу в кожному з таймів: рахунок відкрив Слободян, а Тарануха поставив крапку в зустрічі. Скромні перемоги здобули ЛНЗ та Металіст 1925, які обіграли Колос та Агробізнес відповідно.

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А Інгулець та Чорноморець влаштували справжній трилер з сімома голами. Бойчук вивів одеситів вперед на 8 хвилині, але Інгулець відігрався. Єрмаков ще до перерви знову вивів вперед Чорноморець. Інгулець у другому таймі двічі поспіль забив після розіграшу кутового. Путря з пенальті зрівняв рахунок, але Інгулець зумів вирвати перемогу.

Ворскла розписала результативну нічию з польським Тихи. Вже на 2 хвилині поляки повели в рахунку, але Юрченко і Степанюк під кінець першого тайму вивели полтавців вперед. Але ще перед перервою Румін оформив дубль, встановивши остаточний рахунок у зустрічі.

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