Інгулець у божевільному матчі перестріляв Чорноморець, Ворскла розписала нічию з польським клубом: спаринги команд УПЛ
Українські клуби продовжують готуватись до наступного сезону.
Контрольні матчі.
Оболонь – Звягель – 2:0
Голи: Слободян, 36, Тарануха, 67
Інгулець – Чорноморець – 4:3
Голи: Бойчук, 8, Єрмаков, 38, Путря, 67, (пен.)
Колос – ЛНЗ – 0:1
Гол: Наумець, 61
Металіст 1925 – Агробізнес – 1:0
Гол: Дмитренко, 36
Тихи – Ворскла – 2:2
Голи: Румін, 2, 42 – Юрченко, 34, Степанюк, 36
Оболонь здобула впевнену перемогу над представником Другої ліги – Звягелем, який очолює Юрій Максимов. Новачок УПЛ забивав по голу в кожному з таймів: рахунок відкрив Слободян, а Тарануха поставив крапку в зустрічі. Скромні перемоги здобули ЛНЗ та Металіст 1925, які обіграли Колос та Агробізнес відповідно.
Полісся здобуло другу перемогу в Австрії – Калітвінцев і Ко розгромили екс-команду В'юнника, Бойко потягнув пенальті
А Інгулець та Чорноморець влаштували справжній трилер з сімома голами. Бойчук вивів одеситів вперед на 8 хвилині, але Інгулець відігрався. Єрмаков ще до перерви знову вивів вперед Чорноморець. Інгулець у другому таймі двічі поспіль забив після розіграшу кутового. Путря з пенальті зрівняв рахунок, але Інгулець зумів вирвати перемогу.
Ворскла розписала результативну нічию з польським Тихи. Вже на 2 хвилині поляки повели в рахунку, але Юрченко і Степанюк під кінець першого тайму вивели полтавців вперед. Але ще перед перервою Румін оформив дубль, встановивши остаточний рахунок у зустрічі.
Динамо вирвало нічию з Янг Бойз – Ярмоленко красиво возив чемпіонів Швейцарії, але дірява оборона все зіпсувала