Контрольно-дисциплінарний комітет "Асоціації Білоруська федерація футбол" ухвалив рішення щодо справи про договірні матчі в чемпіонаті, повідомляє офіційний сайт АБФФ.

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Найбільш жорстоко покарали Шахтар Солігорськ, керівництво якого і було головним організатором цих поєдинків. Так, клуб позбавлений чемпіонства-2022, 30 очок в наступному сезоні та ще 20 – в чемпіонаті Білорусі-2024, а також оштрафований на 370 тисяч білоруських рублів.

Покарали такі клуби як Енергетик-БГУ – позбавлений срібних медалей, оштрафований на 20 очок в наступному сезоні, і на 10 – через сезон, а Белшина отримала штраф у 10 очок на наступний сезон та на 5 – у сезоні 2024.

Дісталось і окремим представникам команд. Зокрема, покараний хавбек солігорського Шахтаря Нікіта Корзун – річна дискваліфікація та штраф у розмірі 11 тисяч білоруських рублів. Раніше півзахисник грав у складі київського Динамо. Таку саму дискваліфікацію отримав гравець Динамо Брест Михайло Гордейчук, який зобов'язаний сплатити штраф у розмірі 18500 білоруських рублів.

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