Півзахисник Богдан Будко не дуже довго чекав своєї першої нагороди у Європі.

Вихованець Шахтаря лише у лютому приєднався до АЗ на правах вільного агента. Будку пощастило стати членом чемпіонської команди U-17.

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Весняна частина чемпіонату на 8 учасників складалася з 14 матчів. ПСВ довго йшов лідером таблиці, але останній тиждень змінив розклади. Юні "фермери" програли Аяксу 1:3, натомість АЗ дуже вчасно розірвав Де Графсхап 9:1. Вирішальною у чемпіонаті є різниця голів, а вона у претендентів на титул стала рівною – по +23. АЗ відставав на 3 очки, але мав ще матч проти Фейєнорда, який просто треба було виграти.

Будко за кілька місяців встиг провести 6 матчів і награти близько 200 хвилин. Поєдинок з Фейєнордом наш хавбек просидів у запасі, але партнери не підвели. АЗ з надійною обороною відвантажив голи на старті та в кінці зустрічі – 2:0 і чемпіонство! Будко під час святкування обгорнувся українським прапором, тому про втрату хлопця поки хвилюватися не варто. У активі півзахисника вже є 3 матчі за збірну України U-17.

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