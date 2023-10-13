Наприкінці гри Аргентина – Парагвай стався конфлікт між Лео Мессі та Антоніо Санабрією, який робив свої перші кроки у футболі саме в Барселоні.

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На відео потрапив епізод, де видно, як Санабрія плює у спину Мессі. Лео дізнався про це вже у роздягальні та прокоментував ситуацію: "Правда в тому, що я цього не бачив. Мені сказали в роздягальні, що один з гравців Парагваю плюнув на мене. Правда в тому, що я навіть не знаю, хто цей хлопець. Я його не бачив. Мені лише сказали. Я теж не хочу надавати значення, тому що про це будуть говорити скрізь, і це ще гірше. Він стане відомим, тому краще залишити все як є", – наводить слова Лео Marca.

Санабрія спробував виправдатись: "Я дивився на зображення. Виглядає так, ніби я плюнув на Лео, але ні, нічого не видно. Це було далеко. З Мессі нічого не сталося. Виглядає так, ніби я плюнув на нього, але нічого подібного, це було далеко. Я повністю це заперечую", – заявив він у коментарі TyC.

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QUE LO ESCUPIS A MESSI PARAGUAYO PELOTUDO LA CONCHA DE TU MADRE SANABRIA pic.twitter.com/Tn3qnFCDzm — Argentina Gol ? (@BocaJrsGolArg) October 13, 2023