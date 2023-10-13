В конце игры Аргентина – Парагвай произошел конфликт между Лео Месси и Антонио Санабрией, который делал свои первые шаги в футболе именно в Барселоне.

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На видео попал эпизод, где видно, как Санабрия плюет в спину Месси. Лео узнал об этом уже в раздевалке и прокомментировал ситуацию: "Правда в том, что я этого не видел. Мне сказали в раздевалке, что один из игроков Парагвая плюнул на меня. Правда в том, что я даже не знаю, кто этот парень. Я его не видел. Мне только сказали. Я тоже не хочу придавать значения, потому что об этом будут говорить везде, и это еще хуже. Он станет известным, поэтому лучше оставить все как есть", – приводит слова Лео Marca.

Санабрия попытался оправдаться: "Я смотрел на изображение. Выглядит так, будто я плюнул на Лео, но нет, ничего не видно. Это было далеко. С Месси ничего не случилось. Выглядит так, будто я плюнул на него, но ничего подобного, это было далеко. Я полностью это отрицаю", – заявил он в комментарии TyC.

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QUE LO ESCUPIS A MESSI PARAGUAYO PELOTUDO LA CONCHA DE TU MADRE SANABRIA pic.twitter.com/Tn3qnFCDzm — Argentina Gol ? (@BocaJrsGolArg) October 13, 2023