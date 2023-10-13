Сенсаційна осічка Бразилії проти Венесуели, продовження сухої серії Аргентини: відеоогляди матчів відбору до ЧС-2026
11:40 - Читать на русском
Бразилія та Аргентина по-різному зіграли у 3-му турі відбору до чемпіонату світу-2026. Дивіться відеоогляди матчів Бразилія – Венесуела та Аргентина – Парагвай на "Футбол 24".
ЧС-2026, кваліфікація. Південна Америка, 3-й тур
Аргентина – Парагвай – 1:0
Гол: Отаменді, 3
Аргентина мінімально перемогла Парагвай, а єдиний гол у зустрічі забив Отаменді вже на 3 хвилині. Захисник класним ударом з лету замкнув навіс де Пауля зі штрафного. Не допоміг забити більше і вихід Мессі – Лео вийшов на заміну на 53 хвилині, але гра так і завершилась 1:0.
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