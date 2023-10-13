Бразилія та Аргентина по-різному зіграли у 3-му турі відбору до чемпіонату світу-2026. Дивіться відеоогляди матчів Бразилія – Венесуела та Аргентина – Парагвай на "Футбол 24".

ЧС-2026, кваліфікація. Південна Америка, 3-й тур

Аргентина – Парагвай – 1:0

Гол: Отаменді, 3

Аргентина мінімально перемогла Парагвай, а єдиний гол у зустрічі забив Отаменді вже на 3 хвилині. Захисник класним ударом з лету замкнув навіс де Пауля зі штрафного. Не допоміг забити більше і вихід Мессі – Лео вийшов на заміну на 53 хвилині, але гра так і завершилась 1:0.

Бразилія – Венесуела – 1:1 Голи: Габріел, 50 – Бельйо, 85 А Бразилія несподівано втратила очки у грі проти Венесуели. Саме бразильці повели в рахунку на старті другого тайму – Неймар навісив з кутового, а Габріел потужним ударом головою замкнув подачу. Проте Венесуела наприкінці гри забила справжній шедевр: Бельйо ударом в падінні через себе не залишив шансів Едерсону.

Бразилія з асистом Неймара сенсаційно втратила очки з Венесуелою, Аргентина з Мессі здолала Парагвай: відбір ЧС-2026