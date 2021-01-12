Сьогодні вранці Алавес оголосив про відхід Пабло Мачіна, який в останніх трьох матчах набрав лише одне очко і залишив команду у двох пунктах над зоною вильоту.

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Рятувати ситуацію покликаний давній знайомий команди Абелардо Фернандес. Угода з 50-річним фахівцем розрахована до завершення сезону, повідомляє офіційний сайт клубу.

До слова, це буде другий прихід колишнього тренера Барселони в Алавес, в якому він уже працював з грудня 2017-го по травень 2019 року. Останнім місцем роботи Абелардо був Еспаньйол, який за підсумками минулого сезону вилетів Ла Ліги.

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