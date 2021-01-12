Уеска зробила перший крок. Мічел та увесь його тренерський штаб пішли у відставку. Команда перебуває на останньому місці в турнірній таблиці, здобувши лише одну перемогу за 18 турів.

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Сьогодні про звільнення Пабло Мачіна оголосив Алавес. Фахівець прийшов у клуб лише в серпні минулого року. Однак його колектив балансує над зоною вильоту, а в останніх трьох матчах набрав лише одне очко.

Додамо, що на верхівці турнірної таблиці Ла Ліги розташувався Атлетіко. Мадридці на одне очко випереджають своїх сусідів із Реала, але мають у запасі ще три поєдинки.

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