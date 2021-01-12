Сегодня утром Алавес объявил об уходе Пабло Мачина, который в последних трех матчах набрал лишь одно очко и оставил команду в двух пунктах над зоной вылета.

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Спасать ситуацию призван давний знакомый команды Абелардо Фернандес. Соглашение с 50-летним специалистом рассчитано до конца сезона, сообщает официальный сайт клуба.

К слову, это будет второй приход бывшего игрока Барселоны в Алавес, в котором он уже работал с декабря 2017-го по май 2019 года. Последним местом работы Абелардо был Эспаньол, который по итогам прошлого сезона вылетел Ла Лиги.

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