Ганський нападник Овусу Раймонд Фрімпонг продовжить кар'єру у Ворсклі, повідомляє "ТаТоТаке".

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21-річний легіонер вже перебуває у розташуванні полтавської команди.



Нагадаємо, Фрімпонг свого часу виступав під керівництвом Віктора Скрипника. З березня 2021-го по серпень 2022-го він захищав кольори Зорі (4 голи у 20 матчах). Після початку повномасштабне вторгнення Російської Федерації форвард вирішив покинути Україну і перебрався у турецький Істанбулспор.

З липня 2023 року перебуває без команди. Transfermarkt оцінює його у 250 тисяч євро.

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