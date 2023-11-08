Українська та ізраїльська команди дізнались імена суддів, які працюватимуть на поєдинку 4-го туру групового етапу Ліги конференцій.

Головним рефері матчу між Зорею та Маккабі призначений шотландець Джон Бітон, повідомляє офіційний сайт луганців.

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Його асистентами будуть земляки Деніел Макфарлейн та Дуглас Поттер, а четвертим суддею стане Метью Макдермід. За VAR відповідатиме Асім Худяєв з Азербайджану.

Нагадаємо, 41-річний Бітон чотири рази обслуговував матчі українських команд у Лізі Європи. Зокрема, під його наглядом Олександрія у 2016-му програла Хайдуку (1:3), Зоря роком пізніше поступилась берлінській Герті (0:2), Динамо у 2018-му розібралося з Ренном (3:1), а минулого сезону розписало бойову нічию з АЕКом (3:3).

До слова, дуель між Зорею та Маккабі відбудеться у четвер, 9 листопада, на стадіоні Арена Люблін у Польщі. Початок зустрічі 22:00 за Києвом.

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