Экс-форвард Зари перейдет в Ворсклу, – источник
Виктор Скрипник решил усилить "зелено-белых" своим бывшим подопечным – Овусу Фримпонгом.
Ганский нападающий Овусу Раймонд Фримпонг продолжит карьеру в Ворскле, сообщает "ТаТоТаке".
Заря – Маккаби Тель-Авив: матч Лиги конференций рассудит нефартовый для луганчан арбитр
21-летний легионер уже находится в расположении полтавской команды.
Напомним, Фримпонг в свое время выступал под руководством Виктора Скрипника. С марта 2021-го по август 2022-го он защищал цвета Зари (4 гола в 20 матчах). После начала полномасштабного вторжения Российской Федерации форвард решил покинуть Украину и перебрался в турецкий Истанбулспор.
С июля 2023 года находится без команды. Transfermarkt оценивает его в 250 тысяч евро.
Минай удержал ничью в "водном поло" с Ворсклой – нелепый пенальти едва не похоронил команду Шарана