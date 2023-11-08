Ганский нападающий Овусу Раймонд Фримпонг продолжит карьеру в Ворскле, сообщает "ТаТоТаке".

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21-летний легионер уже находится в расположении полтавской команды.

Напомним, Фримпонг в свое время выступал под руководством Виктора Скрипника. С марта 2021-го по август 2022-го он защищал цвета Зари (4 гола в 20 матчах). После начала полномасштабного вторжения Российской Федерации форвард решил покинуть Украину и перебрался в турецкий Истанбулспор.

С июля 2023 года находится без команды. Transfermarkt оценивает его в 250 тысяч евро.

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